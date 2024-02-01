 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İspanya Merkez Bankası ile İş Birliği Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İspanya Merkez Bankası ile İş Birliği Anlaşması İmzaladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İspanya Merkez Bankası ile İş Birliği Anlaşması İmzaladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve İspanya Merkez Bankası arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında teknik çalışmaların yürütülmesi amacıyla bir mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ve İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernndez de Cos tarafından İspanya'nın Madrid şehrinde imzalandı.

01.02.2024 15:00
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkez Bankası, İspanya Merkez Bankası ile mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmaların yürütülmesi planlanıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile İspanya Merkez Bankası arasında bir mutabakat zaptı imzalandı.

Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve İspanya Merkez Bankası arasında 1 Şubat 2024 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

Başkan Hafize Gaye Erkan ile İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernndez de Cos tarafından İspanya'nın Madrid şehrinde mutabakat zaptına imza atılmıştır.

Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır." denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İspanya Merkez Bankası ile İş Birliği Anlaşması İmzaladı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 15:58:26. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İspanya Merkez Bankası ile İş Birliği Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement