Resmi Gazete'de yayımlandı: Tüzel kişilere dövizden TL mevduata geçişte sağlanacak destek için tarih kapsamı genişletildi - Son Dakika
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Tüzel kişilere dövizden TL mevduata geçişte sağlanacak destek için tarih kapsamı genişletildi

30.09.2022 08:50

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu döviz tevdiat veya döviz cinsinden katılım fonu hesaplarının 30 Haziran'a kadar açılmış olması şartı bulunuyordu. Bu tarih 30 Eylül'e kadar uzatıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SÜRE 30 EYLÜL'E KADAR UZATILDI

Değişiklik kapsamında, tüzel kişilerin dövizden Türk lirası mevduata geçişte sağlanacak destek için, söz konusu döviz tevdiat veya döviz cinsinden katılım fonu hesaplarının 30 Haziran'a kadar açılmış olması şartı, 30 Eylül'e kadar uzatıldı.

DÖVİZ CİNSİNDEN HESAPLAR DÖNÜŞÜM KURU ÜZERİNDEN TL OLABİLECEK

Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021 ile 30 Eylül 2022 dönemindeki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilecek. Söz konusu tebliğ, döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

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Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı: Tüzel kişilere dövizden TL mevduata geçişte sağlanacak destek için tarih kapsamı genişletildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Resmi Gazete'de yayımlandı: Tüzel kişilere dövizden TL mevduata geçişte sağlanacak destek için tarih kapsamı genişletildi - Son Dakika
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