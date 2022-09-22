Tüm dünyadaki merkez bankaları sıkılaştırma hamleleri yaparken; TCMB, geçen ay sürpriz faiz indirimi kararı almış ve politika faizini yüzde 14'ten yüzde 13'e düşürmüştü. Böylece 2022 yılının ilk faiz indirimi yapmıştı. Bu ay da TCMB faiz indirimine devam etti ve politika faizini yüzde 12'ye düşürdü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Ekonomi › Merkez Bankası Politika Faizini 100 Baz Puan İndirdi - Son Dakika

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