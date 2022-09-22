Merkez Bankası Politika Faizini 100 Baz Puan İndirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Merkez Bankası Politika Faizini 100 Baz Puan İndirdi

22.09.2022 14:21
Merkez Bankası Politika Faizini 100 Baz Puan İndirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK); politika faizini 100 baz puan indirdi. Politika faizi yüzde 12'ye düşürüldü. Merkez Bankası politika faizi oranı Aralık 2021'den bu yana yüzde 14 seviyesinde sabit tutuyordu. Merkez Bankası, faizi ilk kez geçen ay 100 baz puan indirmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK); politika faizini 100 baz puan indirdi. Politika faizi yüzde 12'ye düşürüldü. Merkez Bankası politika faizi oranı Aralık 2021'den bu yana yüzde 14 seviyesinde sabit tutuyordu. Merkez Bankası, faizi ilk kez geçen ay 100 baz puan indirmişti.

TCMB Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında saat 14.00'te toplandı. Yılın dokuzuncu faiz kararını açıklayan kurul politika faizini yüzde 12'ye çekti.

MERKEZ BANKASI GEÇTİĞİMİZ AY DA POLİTİKA FAİZİNİ 100 BAZ PUAN İNDİRMİŞTİ

Tüm dünyadaki merkez bankaları sıkılaştırma hamleleri yaparken; TCMB, geçen ay sürpriz faiz indirimi kararı almış ve politika faizini yüzde 14'ten yüzde 13'e düşürmüştü. Böylece 2022 yılının ilk faiz indirimi yapmıştı. Bu ay da TCMB faiz indirimine devam etti ve politika faizini yüzde 12'ye düşürdü.

YILIN İLK 7 TOPLANTISINDA FAİZDE BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

Öte yandan TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 7 toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı.

YORUMLAR
500
Merkez Bankası faizi yüzde 12'ye indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 12'ye indirdi Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar, 18,40 TL ile tarihi zirvesini yeniledi Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar, 18,40 TL ile tarihi zirvesini yeniledi
Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Politika Faizini 100 Baz Puan İndirdi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
14:03 Merkez Bankası faizi yüzde 12'ye indirdi
13:42 Putin'in ilan ettiği seferberlik kararı sonrası Rusya karıştı! Polisler, istihbaratçıları protestocu sanıp gözaltına aldılar
13:33 İzmir'deki İlk Kurşun Anıtı'nın rölyefini çalınmak istendi! Hırsızlık girişimi, çevredekilerin durumu fark etmesi sonucu son buldu
13:13 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı
13:04 Ehliyetlerine el konulanlar çağrı yaptı! Ehliyet affı için kanun teklifi verildi
12:20 Kuzey Kore iddiaları yalanlaıd: Rusya'ya satış yapmadık, ABD ağzını kapalı tutsun
12:12 Didem Soydan, Gonca Vuslateri, Meltem Cumbul İran'a karşı! Mahsa Amini için bayrağa benzer uzun saç paylaştılar
12:08 EYT'lileri heyecanlandıran sözler Bakan Bilgin'den geldi
12:07 Ruslar Putin'in ilan ettiği kısmi seferberlik ilanın ardından Rusya'dan kaçıyor! Kazakistan yolundaki uzun kuyruklar görüntülendi
11:47 A Milli Futbol Takımı'nın Faroe Adaları ile oynayacağı maçı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 14:21:41. #1.11#
SON DAKİKA: Merkez Bankası Politika Faizini 100 Baz Puan İndirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement