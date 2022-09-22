Merkez Bankası rezervleri 114,7 milyar dolar oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Merkez Bankası rezervleri 114,7 milyar dolar oldu

22.09.2022 15:20
Merkez Bankası rezervleri 114,7 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 16 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 55 milyon dolar artarak 114 milyar 738 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 16 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 55 milyon dolar artarak 114 milyar 738 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 16 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 143 milyon dolar artışla 74 milyar 824 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 9 Eylül'de 73 milyar 681 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 88 milyon dolar azalarak 40 milyar 2 milyon dolardan 39 milyar 914 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 16 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 55 milyon dolar artışla 113 milyar 683 milyon dolardan 114 milyar 738 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
02.09.202239.63272.295111.927
09.09.202240.00273.681113.683
16.09.202239.91474.824114.738

YORUMLAR
500
Merkez Bankası rezervleri 114,7 milyar dolar oldu Merkez Bankası rezervleri 114,7 milyar dolar oldu Merkez Bankası Politika Faizini 100 Baz Puan İndirdi Merkez Bankası Politika Faizini 100 Baz Puan İndirdi
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 114,7 milyar dolar oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:11 İçinde oldukları araç taklalar attı, 5 arkadaşın burnu bile kanamadı!
14:53 İzmir'de iki aracın arasında kalan vatandaş ölümden döndü! Mucize anları kameraya yansıdı
14:47 Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler Örgütü (PETA): Et yiyen erkeklerin cinsel ilişkiye girmesi yasaklansın
14:33 Kavgada kardeşi için korkup balkona çıkan adam, husumetlisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu!
14:21 16 yaşındaki lise öğrencisi kız cinsel istismara uğradığı için intihar girişiminde bulundu!
14:20 Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 12'ye indirmesinin ardından dolar, 18.40 liraya ulaşarak tarihi zirvesini gördü
14:09 Yavuz Seçkin'den yıllar önce taklidini yaptığı ve davalık olduğu Emrah hakkında sert sözler: Değer vermiyorum, benim için etkisiz eleman
14:03 Merkez Bankası faizi yüzde 12'ye indirdi
13:42 Putin'in ilan ettiği seferberlik kararı sonrası Rusya karıştı! Polisler, istihbaratçıları protestocu sanıp gözaltına aldılar
13:33 Motor kazası geçiren ve ameliyat olan Acun Ilıcalı, taburcu edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 15:24:03. #1.12#
SON DAKİKA: Merkez Bankası rezervleri 114,7 milyar dolar oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement