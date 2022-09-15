Merkez Bankası rezervleri 113,7 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 9 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 756 milyon dolar artarak 113 milyar 683 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 9 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 386 milyon dolar artışla 73 milyar 681 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 2 Eylül'de 72 milyar 295 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 370 milyon dolar artarak 39 milyar 632 milyon dolardan 40 milyar 2 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 9 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 756 milyon dolar artışla 111 milyar 927 milyon dolardan 113 milyar 683 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 28.01.2022 38.577 71.636 110.214 25.02.2022 42.944 70.200 113.144 25.03.2022 42.399 65.638 108.037 29.04.2022 41.467 65.398 106.865 27.05.2022 41.611 61.285 102.897 24.06.2022 41.594 60.342 101.936 29.07.2022 40.163 61.101 101.263 26.08.2022 40.824 70.823 111.647 02.09.2022 39.632 72.295 111.927 09.09.2022 40.002 73.681 113.683

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