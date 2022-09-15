Merkez Bankası rezervleri 113,7 milyar dolar oldu - Son Dakika
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Merkez Bankası rezervleri 113,7 milyar dolar oldu

15.09.2022 14:44
Merkez Bankası rezervleri 113,7 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 9 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 756 milyon dolar artarak 113 milyar 683 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 9 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 756 milyon dolar artarak 113 milyar 683 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 9 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 386 milyon dolar artışla 73 milyar 681 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 2 Eylül'de 72 milyar 295 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 370 milyon dolar artarak 39 milyar 632 milyon dolardan 40 milyar 2 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 9 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 756 milyon dolar artışla 111 milyar 927 milyon dolardan 113 milyar 683 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
02.09.202239.63272.295111.927
09.09.202240.00273.681113.683

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, 9 Eylül, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 113,7 milyar dolar oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Merkez Bankası rezervleri 113,7 milyar dolar oldu - Son Dakika
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