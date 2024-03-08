Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Üretim ve Üreticinin Yüzyılı Ödül Töreni - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Üretim ve Üreticinin Yüzyılı Ödül Töreni

Türkiye Cumhuriyeti\'nin 100. Yılında Üretim ve Üreticinin Yüzyılı Ödül Töreni

Anadolu İzlenimleri Dergisi tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Üretim ve Üreticinin Yüzyılı Ödül Töreni' Ankara'da gerçekleştirildi. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, pandemi sürecinde ülkenin doğal kaynaklarının önemini vurgulayarak tarıma ve üreticilere daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirtti. Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Hasan Gezginç ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Metin Türker de tarım sektörünün büyümesi ve sürdürülebilir tarımın önemine dikkat çekti. Törenin sonunda tarım sektörüne katkı sağlayanlara ödüller verildi.

08.03.2024 10:43
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Anadolu İzlenimleri Dergisi tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Üretim ve Üreticinin Yüzyılı Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, etkinlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Alpaslan, yakın geçmişte yaşanan ve tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde, ülke doğal kaynaklarının ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü söyledi.

Tarıma, toprak ve su kaynaklarına çok daha fazla önem verilmesi gerektiğine işaret eden Alpaslan, "Bunun için de siz değerli paydaşlar olarak programdaki çalışmalarınız, geleceğimiz için önemli. Ben çalışmalarınız için başarılar diliyorum. Bugüne kadarki başarılarınız için de tebrik ediyorum. Hepinizin yolu açık olsun Teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Hasan Gezginç de TİGEM'in faaliyetlerine değinerek ülkede sürdürülebilir tarımın önemine dikkati çekti. Gezginç, "Tarım sektörü büyümeye devam ediyor. Üreticilerimiz bugünün alın teri, yarının teminatıdır." dedi.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Metin Türker de ülkenin tarımda değişim ve dönüşümün eşiğinde olduğunun altını çizerek, "Bakanlık olarak üretim planlaması, sözleşmeli üretim ve kaynakların etkin kullanılması ile ilgili çok önemli çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Anadolu İzlenimleri Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Muhammet Oluklu ise derginin 18. yılına şahitlik edildiğini, Türk tarımının, üreticinin sesi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından, tarım sektörüne katkı sağlayanlara belirlenen kategorilerde ödül verildi.

Basın ödülüne layık görülen Anadolu Ajansı muhabiri Mustafa Çalkaya, ödülünü Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan'dan aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Üretim ve Üreticinin Yüzyılı Ödül Töreni - Son Dakika

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