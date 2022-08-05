Küçükbaş hayvan yetiştiricileri ESK'nin kuzu eti fiyatına yaptığı indirimden memnun - Son Dakika
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Küçükbaş hayvan yetiştiricileri ESK'nin kuzu eti fiyatına yaptığı indirimden memnun

05.08.2022 09:11
Küçükbaş hayvan yetiştiricileri ESK'nin kuzu eti fiyatına yaptığı indirimden memnun

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından kuzu eti fiyatında yapılan yüzde 25'e varan indirimin memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından kuzu eti fiyatında yapılan yüzde 25'e varan indirimin memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, ESK'nin indirim kararının tüketiciler açısından önemine dikkati çekti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin ESK mağazalarında kuzu etinde yüzde 25'e varan oranda indirim yapılacağı müjdesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Bu manada kendisine sektörümüz ve tüketicilerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. İndirim sorası gövde kuzu etinin 129,75 liradan 98 liraya, kuzu pirzolanın 181,5 liradan 137 liraya, kuzu gerdanın ise 114,5 liradan 86 liraya düşmesi vatandaşlarımızın kuzu eti tüketimi açısından son derece isabetli bir karar olmuştur."

"Karkas alım fiyatları artırılsın"

Yetiştiricilerden koyun ve kuzu alımlarını artırarak fiyatlarda istikrarı korumayı hedefleyen ESK'nin başarıya ulaşmasını arzuladıklarını belirten Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz istiyoruz ki hem yetiştiricimiz hem de tüketicilerimiz kazansın. En azından ortak bir payda da buluşsun. Dolayısıyla kuzu eti fiyatlarındaki indirimi önemsiyoruz. Vatandaşların kırmızı et tüketimleri alım gücüne bağlı olarak düşüyor. Bu indirimin vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldıracağını düşünüyoruz. Bakanlığımız aldığı bu kararla önemli bir fedakarlıkta bulunmakla birlikte küçükbaş hayvan alımlarındaki karkas et fiyatlarında herhangi bir değişikliğe gitmemiştir. Yetiştiricilerimiz açısından bu durum son derece önemlidir. Kuzu eti satış fiyatlarında yapılan indirimin maliyetini ESK üstlenmiştir. Ancak maliyet unsurları da göz önüne alınarak yetiştiricilerimiz adına karkas et alım fiyatlarında da gerekli artışların yapılmasını Bakanlığımızdan talep ediyor ve bekliyoruz."

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Kaynak: AA

Et ve Süt Kurumu, Nihat Çelik, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küçükbaş hayvan yetiştiricileri ESK'nin kuzu eti fiyatına yaptığı indirimden memnun - Son Dakika

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