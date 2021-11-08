Türkiye'de 10 ayda hava yolunu kullanan yolcu sayısı 107 milyonu geçti

Türkiye geneli havalimanlarında bu yılın ocak-ekim döneminde direkt transit yolcularla birlikte toplam 107 milyon 104 bin 471 yolcuya hizmet verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, ekim ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ekim ayında iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 76 bin 458, dış hatlarda 58 bin 953'e ulaştı. Ekimde üst geçişlerle toplam 158 bin 512 uçak trafiği gerçekleşti.

Söz konusu ayda, Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 7 milyon 87 bin 331, dış hat yolcu trafiği 8 milyon 595 bin 156 oldu. Böylece ekimde direkt transit yolcularla toplam 15 milyon 713 bin 406 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, ekim ayında iç hatlarda 68 bin 823 ton, dış hatlarda 287 bin 889 ton, toplamda ise 356 bin 712 ton oldu.

İstanbul Havalimanı'nda yaklaşık 4,4 milyon yolcuya hizmet verildi

İstanbul Havalimanı'na ekim ayında 30 bin 872 uçak iniş-kalkış yaptı. İç hatlarda 8 bin 844 uçuş, dış hatlarda 22 bin 28 uçuş gerçekleşti.

Havalimanında ekimde iç hatlarda 1 milyon 157 bin 562, dış hatlarda 3 milyon 214 bin 681 olmak üzere toplamda 4 milyon 372 bin 243 yolcuya hizmet verildi.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise ekimde 3 bin 542 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında toplam 34 bin 414 uçak trafiği görüldü.

Ocak-ekim döneminde 1,2 milyon uçak trafiği gerçekleşti

Bu yılın ocak-ekim dönemde ise havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 625 bin 539, dış hatlarda 387 bin 596 oldu. Böylece üst geçişlerle toplam 1 milyon 212 bin 77 uçak trafiği kayıtlara geçti.

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 57 milyon 46 bin 627, dış hat yolcu trafiğinin 49 milyon 913 bin 156 olduğu bu dönemde direkt transit yolcularla toplam 107 milyon 104 bin 471 yolcuya hizmet verildi.

Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 587 bin 821 ton, dış hatlarda 2 milyon 217 bin 333 ton olmak üzere toplamda 2 milyon 805 bin 153 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı'nda 621 bin 433 ton kargo taşındı

İstanbul Havalimanı'nda on aylık sürede, iç hatlarda 65 bin 367, dış hatlarda 158 bin 889 olmak üzere toplam 224 bin 256 uçak, iç hatlarda 8 milyon 635 bin 531, dış hatlarda 20 milyon 788 bin 572 olmak üzere toplam 29 milyon 424 bin 103 yolcu trafiği gerçekleşti.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 34 bin 583 uçak trafiği oldu. İki havalimanında aynı dönemde 258 bin 839 uçak trafiği kayıtlara geçti.

İstanbul Havalimanı'nda ekim sonu itibarıyla taşınan kargo miktarı, iç hatta 35 bin 275 ton, dış hatta 586 bin 158 ton, toplamda 621 bin 433 ton oldu. Taşınan kargo miktarının yüzde 31'ine karşılık gelen kısmı sadece kargo amaçlı 11 bin 329 uçuşla gerçekleştirildi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise ekim sonu itibarıyla taşınan kargo miktarı da iç hatta 7 bin 549 ton, dış hatta 714 bin 108 ton, toplamda 721 bin 657 ton oldu.