Türkiye'de 2022'de trafiğe kayıtlı taşıtlar 343 milyar 917 milyon km yol katedildi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de 2022'de trafiğe kayıtlı taşıtlar 343 milyar 917 milyon km yol katedildi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, 2022 yılında Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından toplamda 343 milyar 917 milyon kilometre yol katedildi. Bu yolun yüzde 55,7'si otomobiller, yüzde 20,4'ü kamyonetler, yüzde 12,4'ü kamyonlar, yüzde 4,4'ü motosikletler, yüzde 4'ü minibüsler ve yüzde 3,2'si otobüsler tarafından gerçekleştirildi. Taşıt sayısı ve taşıt-kilometrelerinde ise artış yaşandı.

05.04.2024 10:47  Güncelleme: 10:51
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Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarınca 2022'de katedilen yol, 343 milyar 917 milyon kilometre oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin taşıt-kilometre istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 2022'de 343 milyar 917 milyon kilometre yol katedildi. Toplam taşıt-kilometrekarenin yüzde 55,7'si otomobiller, yüzde 20,4'ü kamyonetler, yüzde 12,4'ü kamyonlar, yüzde 4,4'ü motosikletler, yüzde 4'ü minibüsler ve yüzde 3,2'si otobüsler tarafından yapıldı.

Toplam taşıt sayısı 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 5, toplam taşıt-kilometre yüzde 4,3 arttı. Taşıt sayısı motosikletlerde yüzde 10,6, otomobillerde yüzde 4,1, kamyonetlerde yüzde 3,9, kamyonlarda yüzde 3,7, minibüslerde yüzde 0,5 artarken otobüslerde yüzde 0,2 azaldı. Taşıt-kilometre ise otomobillerde yüzde 7, motosikletlerde yüzde 4,9, otobüslerde yüzde 3,6, kamyonlarda yüzde 3 artarken kamyonetlerde yüzde 0,8, minibüslerde yüzde 0,2 geriledi.

Söz konusu dönemde otobüslerin 53 bin 409, kamyonların 46 bin 305, minibüslerin 27 bin 951, kamyonetlerin 16 bin 382, otomobillerin 13 bin 415 ve motosikletlerin 3 bin 648 kilometre yaptığı hesaplandı.

Otomobiller tarafından 2022'de katedilen mesafe taşıtların yakıt türlerine göre incelendiğinde, toplam taşıt-kilometresinin yüzde 48,4'ü dizel, yüzde 30,5'i LPG ve yüzde 21,1'i benzin yakıtlılar tarafından yapıldı.

En fazla yol yüzde 37'lik oranla taşıt filosunun yüzde 48,4'ünü oluşturan 12 yaş ve üstü taşıtlar tarafından alındı. Bunu, yüzde 23,5 ile 4-7 yaş, yüzde 20,3 ile 0-3 yaş ve yüzde 19,2 ile 8-11 yaş grubu taşıtlar takip etti. Bu oran otomobillerde, 12 yaş ve üstü olanlar için yüzde 35,6, 0-3 yaş için yüzde 21,3, 4-7 yaş için yüzde 25,3 ve 8-11 yaş için yüzde 17,8 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de 2022'de trafiğe kayıtlı taşıtlar 343 milyar 917 milyon km yol katedildi - Son Dakika

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