Türkiye'de AR-GE ve Tasarım Merkezi Sayısı Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de AR-GE ve Tasarım Merkezi Sayısı Artıyor

Türkiye\'de AR-GE ve Tasarım Merkezi Sayısı Artıyor

Türkiye'de geçen yıl sonu itibarıyla AR-GE merkezi sayısı 1292, tasarım merkezi sayısı 328 oldu. Desteklerle büyüyen merkezlerde toplamda 80 bin 838 personel görev alıyor. AR-GE merkezlerinde 58 bin 893 proje tamamlandı ve 12 bin 7 patenti tescilli bulunuyor. Tasarım merkezlerinde ise 11 bin 488 proje tamamlandı ve 228 patent tescilli durumda.

05.03.2024 11:05
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Türkiye'de geçen yıl sonu itibarıyla AR-GE merkezi sayısı 1292, tasarım merkezi sayısı 328 oldu.

AA muhabirinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2023 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, AR-GE ve inovasyon rekabetin vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi. Etkin AR-GE teşvikleriyle sanayisi desteklenen ülkeler dünya rekabet sıralamasında en üst sıralarda yer alıyor.

Türkiye de ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için AR-GE ve tasarım merkezlerine vergi indirimi, sigorta primi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, damga ve gümrük vergisi istisnaları, makine ve teçhizat için katma değer vergisi muafiyeti gibi destekler sağlıyor.

Geçen yıl 75 yeni AR-GE merkezi belgesi verildi

Desteklerle büyüyen AR-GE ve tasarım merkezlerinin sayısı ise her geçen yıl artıyor. Bu kapsamda, Türkiye'de geçen yıl 75 yeni AR-GE merkezi belgesi verilerek yıl sonu itibarıyla faaliyette olan merkez sayısı 1292'ye yükseldi. Bu merkezlerde destek personeli dahil 80 bin 838 personel görev alıyor.

Söz konusu AR-GE merkezlerinde 58 bin 893 proje tamamlandı. Bu merkezlerin 12 bin 7 patenti tescilli iken 23 bin 680'i başvuru aşamasında yer alıyor. AR-GE merkezi olan yabancı ortak firma sayısı 229 olarak kayıtlara geçti.

Tasarım merkezi sayısı 328 oldu

Öte yandan, geçen yıl ülkede 28 yeni tasarım merkezi belgesi verildi ve faaliyette olan tasarım merkezi sayısı 328'e ulaştı.

Çanakkale ve Gaziantep'te ilk tasarım merkezleri kurularak bu merkezler 30 kente yayılmış oldu.

Faaliyetteki 328 merkezde 7 bin 889 personel görev alıyor. Tasarım merkezlerinde 11 bin 488 proje tamamlandı.

Bu merkezlerdeki patentin 228'i tescilli, 503'ü ise başvuru aşamasında yer alıyor. Söz konusu merkezlerde 34 yabancı ortaklı firma da faaliyette bulunuyor.

Kaynak: AA

Türkiye, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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