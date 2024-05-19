Türkiye'de Buğday Arzıyla İlgili Sıkıntı Beklenmiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Buğday Arzıyla İlgili Sıkıntı Beklenmiyor

Türkiye\'de Buğday Arzıyla İlgili Sıkıntı Beklenmiyor

Türkiye'de buğday arzıyla ilgili sıkıntı beklenmediği belirtildi. Hububat Tedarikçileri Derneği (HUBUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem Eren, dünya genelinde buğday üretiminin iyi olmasının beklendiğini söyledi. Türkiye'nin geçen seneden iyi bir stokla sezona girdiği ve yeni sezonda arzla ilgili hiçbir sıkıntı olmayacağı ifade edildi. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan da buğday stoklarının yüksek seviyelerde olduğunu ve ülkede bereketli bir sezon olacağını umut ettiğini belirtti.

19.05.2024 11:06
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Türkiye'de yeni sezonda buğday arzıyla ilgili sıkıntı beklenmiyor.

Hububat Tedarikçileri Derneği (HUBUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem Eren, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bu sezon dünya genelinde buğday üretiminin iyi olmasının beklendiğini söyledi.

Dünyada üretimle beraber tüketimin de arttığına işaret eden Eren, geçen yıl fiyatların oldukça düşük olduğu ve arzda sıkıntı yaşanmayan bir dönem geçirildiğini aktardı.

Eren, Türkiye'de de geçen sene dünyada olduğu gibi üretimin oldukça iyi olduğunun altını çizerek, "Bu sene de lokal bazlı bazı kuraklık problemleri olmakla son gelen yağışlarla hasatla ilgili olumlu gelişmeler oldu ve yine iyi bir üretim bekliyoruz. Türkiye geçen seneden iyi bir stokla sezona giriyor. Dolayısıyla yeni sezonda arzla ilgili hiçbir sıkıntımız olmayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hem stokların olması hem de bu yıl üretimin iyi olması nedeniyle Toprak Mahsulleri Ofisinin müdahale alım fiyatlarının yüksek olmasını beklemediklerini söyleyen Eren, devletin yeniden stok yapmak istemeyeceğini belirtti.

Eren, "Dünya buğday fiyatları salgın öncesi seviyelere düşmemekle birlikte, şu anda dünya buğday fiyatları düşük seviyede. Tedarikçiler olarak bu sezonda da mümkün olduğu kadar devletin yükünü hafifletmeyi ve stok yapmayı arzu ediyoruz." diye konuştu.

"Un üretiminde sıkıntı yaşanmayacak"

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan da geçen yıl bereketli bir sezon yaşandığını ve buğday stoklarının yüksek seviyelerde olduğunu söyledi.

Stokların sektör temsilcilerinin önünü görebilmesi açısından önemli olduğunun altını çizen Tezcan, "Bu sene kuraklık endişeleri az da olsa sürüyor. Bundan dolayı ürünün stres altında olacağını düşünüyoruz. Verimlerin geçen yıldan bir miktar az olacağını ama kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalmayacağımızı öngörüyoruz. Ülkemiz açısından bereketli bir sezon olacağını umut ediyorum. Türkiye'nin elindeki buğday bu yılki un üretimi için yeterli seviyede." ifadelerini kullandı.

Tezcan, dünyada yaşanan olayların da fiyatları etkilediğine işaret ederek, "Sıkıntı bir durum yaşanmaması sektörümüz adına çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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