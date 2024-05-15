Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı geçen yıl 958 bin 408 oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı geçen yıl 958 bin 408 oldu

Türkiye\'de canlı doğan bebek sayısı geçen yıl 958 bin 408 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2023'te canlı doğan bebek sayısı 958 bin 408 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız oldu. Toplam doğurganlık hızı ise 2001'de 2,38 çocukken, 2023'te 1,51 çocuk olarak gerçekleşti.

15.05.2024 10:11
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Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, geçen yıl 958 bin 408 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2023'te canlı doğan bebek sayısı 958 bin 408 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız oldu.

Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden "toplam doğurganlık hızı", 2001'de 2,38 çocukken, 2023'te 1,51 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı geçen yıl 958 bin 408 oldu - Son Dakika

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