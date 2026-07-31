Türkiye'de Depolamalı Elektrik Projeleri Tamamlandı - Son Dakika
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Türkiye'de Depolamalı Elektrik Projeleri Tamamlandı

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Türkiye'de 568 depolamalı elektrik projesi için süreçler tamamlandı, toplam kurulu güç 28,5 GW.

Türkiye'de 28 bin 592 megavat kurulu güce sahip 568 depolamalı elektrik üretim projesinin tahsis ve ön lisans süreçleri tamamlandı.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, yoğun ilgi kapsamında depolamalı elektrik üretim tesisi kurmak amacıyla toplam 5 bin 968 ön lisans müracaatı yapılırken başvuruların toplam kurulu gücü 260 bin 354 megavat olarak kayıtlara geçti.

Başvurular kapsamında Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından yaklaşık 33 bin 300 megavat kapasite tahsis edilmişti. Yükümlülüklerini süresinde tamamlayamayan bazı projelerin ön lisanslarının iptal edilmesiyle aktif proje sayısı 568, bu projelerin toplam kurulu gücü ise 28 bin 592 megavat oldu.

Ön lisans alan projelerin 240'ı rüzgar, 328'i güneş enerjisine dayanıyor. Bu projelerde rüzgarın kurulu gücü 16 bin 804 megavatı, güneşin kurulu gücü ise 11 bin 787 megavatı buluyor.

Ön lisanslı projelerin yarısından fazlası için ÇED kararı alındı

Aktif ön lisanslı depolamalı elektrik projelerinde yatırım sürecinin önemli aşamalarından biri olan çevresel etki değerlendirmelerinde (ÇED) de ilerleme sağlandı.

Bu kapsamda 220 güneş ve 137 rüzgar enerjisi projesi olmak üzere toplam 357 proje için ÇED kararı alındı. Böylece aktif ön lisanslı projelerin yüzde 62,8'i yatırım öncesi izin süreçlerinde yeni aşamaya geçti.

ÇED kararı bulunan güneş enerjisi projelerinin kurulu gücü 7 bin 296 megavat, rüzgar enerjisi projelerinin kurulu gücü ise 8 bin 814 megavat olarak hesaplandı. Böylece, ÇED sürecinde ilerleme kaydeden depolamalı elektrik üretim projelerinin toplam kurulu gücü 16 bin 110 megavata ulaştı.

ÇED kararlarıyla nihai lisans alma sürecinde ilerleme kaydeden projelerin diğer izin ve onay süreçleri devam ediyor.

Yatırım sürecinde ilk santraller devreye girdi

Depolamalı elektrik üretim tesislerinde Mart 2025'te başlayan üretim lisansı sürecinde 17'si rüzgar, 65'i güneş enerjisine dayalı olmak üzere toplam 82 projeye ise üretim lisansı verildi.

Üretim lisansı verilen projelerin toplam kurulu gücü 3 bin 538,24 megavat olarak hesaplandı. Bunun 1233,44 megavatını rüzgar enerjisine dayalı projeler, 2 bin 304,80 megavatını ise güneş enerjisine dayalı projeler oluşturdu.

Lisans verilen projelerden 2'si rüzgar, 6'sı güneş enerjisine dayalı olmak üzere toplam 8 tesis ise işletmeye alındı. İşletmedeki tesislerin toplam kurulu gücü 370,60 megavat, depolama kapasitesi ise 405,61 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Depolamalı Elektrik Projeleri Tamamlandı - Son Dakika

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