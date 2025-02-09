Türkiye'de Doğal Gaz Tüketim Rekoru

Ekonomi

Türkiye'de, 7 Şubat'ta günlük 300 milyon metreküp doğal gaz tüketimiyle rekor kırıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) X hesabından yapılan paylaşımda, "BOTAŞ'tan bir rekor daha! 7 Şubat 2025 tarihinde 300 milyon metreküp doğal gaz tüketimi ile Türkiye rekoru kırıldı." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, daha önceki rekorun günlük 288 milyon metreküp doğal gaz tüketimiyle 19 Ocak 2022 tarihinde kırıldığı anımsatıldı.