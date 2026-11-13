Türkiye'de dün 1 milyon 17 bin 758 megavatsaat elektrik üretildi, rüzgar öne çıktı

Türkiye'de dün 1 milyon 17 bin 758 megavatsaat elektrik üretildi, rüzgar öne çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye'de dün 1 milyon 17 bin 758 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 7 bin 493 megavatsaat oldu. Üretimde yüzde 23 payla rüzgar enerjisi santralleri ilk sırada yer alırken, en yüksek saatlik tüketim 47 bin 885 megavatsaatle 18.00'de gerçekleşti.
Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 17 bin 758 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 7 bin 493 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 885 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 281 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 1 milyon 17 bin 758 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 7 bin 493 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 23 payla rüzgar enerjisi santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,9 payla barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 18,1 ile ithal kömür santralleri izledi.
Türkiye, dün 13 bin 833 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 592 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
Kaynak: AA
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