Türkiye'de dün 1 milyon 17 bin 758 megavatsaat elektrik üretildi, rüzgar öne çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye'de dün 1 milyon 17 bin 758 megavatsaat elektrik üretildi, rüzgar öne çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Türkiye'de dün 1 milyon 17 bin 758 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 7 bin 493 megavatsaat oldu. Üretimde yüzde 23 payla rüzgar enerjisi santralleri ilk sırada yer alırken, en yüksek saatlik tüketim 47 bin 885 megavatsaatle 18.00'de gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 17 bin 758 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 7 bin 493 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 885 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 281 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 17 bin 758 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 7 bin 493 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23 payla rüzgar enerjisi santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,9 payla barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 18,1 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 833 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 592 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
EkonomiTürkiyeEnerjiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

85 bin liralık kira 324 bine çıktı: Oğuzhan Koç karara itiraz etti 85 bin liralık kira 324 bine çıktı: Oğuzhan Koç karara itiraz etti
Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti Hepsi ona kaldı Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti! Hepsi ona kaldı
AVM’de kadınlara saldırdı Karşısına çıkan genç tek yumrukla yere serdi AVM'de kadınlara saldırdı! Karşısına çıkan genç tek yumrukla yere serdi
ABD’de İran korkusu Trump’ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor ABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı Büyük faciayı önlemişler Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler
Kuzey Kore 78 yıllık bayrağını değiştirdi: Yıldız kaldı, ölçü değişti Kuzey Kore 78 yıllık bayrağını değiştirdi: Yıldız kaldı, ölçü değişti
10:57
İspanyollar Arda Güler’i yere göğe sığdıramadı Messi ve Beckham dediler
İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı! Messi ve Beckham dediler
10:54
Altın fiyatlarında sürpriz dönüş Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi
Altın fiyatlarında sürpriz dönüş! Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi
10:46
Koleksiyonu ortaya çıktı İşçilere tazminatı çok gören patronunun lüks sevdası
Koleksiyonu ortaya çıktı! İşçilere tazminatı çok gören patronunun lüks sevdası
10:36
Şehitler Köprüsü’nde hareketli anlar Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda
Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda
10:19
TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
09:30
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı Büyük faciayı önlemişler
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 11:09:54. #.0.3#
SON DAKİKA: Türkiye'de dün 1 milyon 17 bin 758 megavatsaat elektrik üretildi, rüzgar öne çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android