Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 25 bin 385 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 17 bin 427 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 260 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 84 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 25 bin 385 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 17 bin 427 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,9 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 771 megavatsaat elektrik ihracatı, 903 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.