Türkiye'de dün 1 milyon 70 bin 39 megavatsaat elektrik üretildi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 70 bin 39 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 48 bin 460 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 540 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 579 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 70 bin 39 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 48 bin 460 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,8 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 21 bin 993 megavatsaat elektrik ihracatı, 409 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.