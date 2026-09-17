Türkiye'de dün 1 milyon 71 bin 574 megavatsaat elektrik üretildi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 71 bin 574 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 51 bin 665 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 401 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 35 bin 300 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 71 bin 574 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 51 bin 665 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,4 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 21 bin 629 megavatsaat elektrik ihracatı, 1732 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.