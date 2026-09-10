Türkiye'de dün 1 milyon 88 bin 472 megavatsaat elektrik üretildi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 88 bin 472 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 68 bin 824 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 970 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 503 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 88 bin 472 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 68 bin 824 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,07 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,8 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 21 bin 66 megavatsaat elektrik ihracatı, 971 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.