Türkiye'de dün 924 bin 735 MWh elektrik üretildi, tüketim 916 bin 469 MWh oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye'de dün 924 bin 735 MWh elektrik üretildi, tüketim 916 bin 469 MWh oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre Türkiye'de dün 924 bin 735 megavatsaat elektrik üretilirken tüketim 916 bin 469 megavatsaat oldu. Üretimde yüzde 24 payla barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı; en yüksek tüketim 43 bin 900 megavatsaatle 19.00'da oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 924 bin 735 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 916 bin 469 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 900 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 444 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 924 bin 735 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 916 bin 469 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,9 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,7 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 11 bin 132 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 871 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
Türkiye Elektrik İletim AŞTürkiyeEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü
Sağanakta tekerlekli sandalyedeki arkadaşına yardım eden Yusuf’a ayın öğrencisi ödülü Sağanakta tekerlekli sandalyedeki arkadaşına yardım eden Yusuf'a ayın öğrencisi ödülü
BDDK, Kavcıoğlu’na yönelik asılsız iddialar için hukuki süreç başlatacak BDDK, Kavcıoğlu'na yönelik asılsız iddialar için hukuki süreç başlatacak
Kentin göbeğinde güpegündüz akıllara durgunluk veren saldırı: Sopa ve demir çubuklarla darbettiler Kentin göbeğinde güpegündüz akıllara durgunluk veren saldırı: Sopa ve demir çubuklarla darbettiler
Derbi cezası ertelenecek mi TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı Derbi cezası ertelenecek mi? TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı
Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya kalktı Çığlıklar üzerine mahalleli seferber oldu Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya kalktı! Çığlıklar üzerine mahalleli seferber oldu
11:17
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi İşte o görüntüler
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi! İşte o görüntüler
10:09
“Gece kızım, gece karımsın“ diyerek yıllarca istismar etti Anne de aynı cezayı aldı
"Gece kızım, gece karımsın" diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı
09:53
İstanbul’da şaşırtan olay Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
İstanbul'da şaşırtan olay! Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
09:34
Polonya’daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
Polonya'daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
09:18
Rus ruleti tuttu Batrakov Süper Lig tarihine geçti
Rus ruleti tuttu! Batrakov Süper Lig tarihine geçti
09:00
Emekli maaşlarında yeni hesap Altı aylık zam sistemi değişebilir
Emekli maaşlarında yeni hesap! Altı aylık zam sistemi değişebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 11:37:31. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'de dün 924 bin 735 MWh elektrik üretildi, tüketim 916 bin 469 MWh oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android