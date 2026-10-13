Türkiye'de dün 930 bin 734 megavatsaat elektrik üretildi, ithal kömür ilk sırada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'de dün 930 bin 734 megavatsaat elektrik üretildi, ithal kömür ilk sırada

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün Türkiye genelinde 930 bin 734 megavatsaat elektrik üretilirken tüketim 922 bin 24 megavatsaat olarak kaydedildi. Üretimde ilk sırayı yüzde 21,6 payla ithal kömür santralleri alırken, günün en yüksek tüketimi 44 bin 493 megavatsaatle 19.00'da ölçüldü.

Türkiye'de dün günlük bazda 930 bin 734 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 922 bin 24 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 493 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 913 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 930 bin 734 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 922 bin 24 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,6 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,7 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 421 megavatsaat elektrik ihracatı, 1706 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
EkonomiTürkiyeEnerjiGüncelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği program başladı Aylık 19 bin lira ödenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği program başladı! Aylık 19 bin lira ödenecek
Cihangir Ceyhan, “Güzel miyim” diye soran Esra Dermancıoğlu’na “Tipim değilsin” dedi Cihangir Ceyhan, “Güzel miyim?” diye soran Esra Dermancıoğlu’na “Tipim değilsin” dedi
12 yaşındaki çocuğu kolonya döküp yaktılar Sonrası daha da korkunç 12 yaşındaki çocuğu kolonya döküp yaktılar! Sonrası daha da korkunç
Market zincirlerine görülmemiş saldırı Zarar milyonlarca euroyu bulabilir Market zincirlerine görülmemiş saldırı! Zarar milyonlarca euroyu bulabilir
Fairford Hava Üssü’ne saldırı iddiası 29 ülkeyi birleştirdi: Harekete geçiyoruz Fairford Hava Üssü'ne saldırı iddiası 29 ülkeyi birleştirdi: Harekete geçiyoruz
Şişli’de mide bulandıran olay Beddua ederek kaydetti Şişli'de mide bulandıran olay! Beddua ederek kaydetti
10:38
Başörtüsü gerilimi tırmanıyor Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
10:35
Arda Güler’i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı Herkes Mourinho’yu konuşuyor
Arda Güler'i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı! Herkes Mourinho'yu konuşuyor
10:18
Fenerbahçe’den ayrıldı, Premier Lig’de şov yaptı İlk 11’de başladığı maçta yıldızlaştı
Fenerbahçe'den ayrıldı, Premier Lig'de şov yaptı! İlk 11'de başladığı maçta yıldızlaştı
09:58
NBA yıldızından Galatasaray sürprizi Geceye damga vurdu
NBA yıldızından Galatasaray sürprizi! Geceye damga vurdu
09:30
Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar
Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar
09:09
Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 10:56:27. #.0.3#
SON DAKİKA: Türkiye'de dün 930 bin 734 megavatsaat elektrik üretildi, ithal kömür ilk sırada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei