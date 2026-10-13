Türkiye'de dün 930 bin 734 megavatsaat elektrik üretildi, ithal kömür ilk sırada

Türkiye'de dün günlük bazda 930 bin 734 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 922 bin 24 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 493 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 913 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 930 bin 734 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 922 bin 24 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,6 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,7 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 421 megavatsaat elektrik ihracatı, 1706 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.