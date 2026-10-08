Türkiye'de dün 944 bin 510 megavatsaat elektrik tüketildi, üretim 951 bin 231 oldu

Türkiye'de dün günlük bazda 951 bin 231 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 944 bin 510 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 385 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 800 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 951 bin 231 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 944 bin 510 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,6 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 816 megavatsaat elektrik ihracatı, 1239 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.