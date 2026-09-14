Türkiye'de dün 952 bin 444 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 927 bin 849 oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'de dün 952 bin 444 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 927 bin 849 oldu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de dün günlük bazda 952 bin 444 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 927 bin 849 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Üretimde yüzde 22 payla barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer alırken, Türkiye dün 25 bin 215 megavatsaat elektrik ihracatı, 622 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye'de dün günlük bazda 952 bin 444 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 927 bin 849 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 541 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 817 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 952 bin 444 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 927 bin 849 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,8 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 25 bin 215 megavatsaat elektrik ihracatı, 622 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de dün 952 bin 444 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 927 bin 849 oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da korkunç kaza Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı İstanbul'da korkunç kaza! Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı
Kumluca’daki orman yangınında zeytin bahçesi sahibi tutuklandı Kumluca'daki orman yangınında zeytin bahçesi sahibi tutuklandı
Arnavutköy’de orman yangını Helikopterlerle havadan müdahale ediliyor Arnavutköy'de orman yangını! Helikopterlerle havadan müdahale ediliyor
Fabrikada elektrik faciası Akıma kapılan 24 yaşındaki genç işçi feci şekilde can verdi Fabrikada elektrik faciası! Akıma kapılan 24 yaşındaki genç işçi feci şekilde can verdi
Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı
Marmara’da batan gemideki 10 mürettebatı arama çalışmaları 12. gününde Marmara'da batan gemideki 10 mürettebatı arama çalışmaları 12. gününde

11:42
Arda Güler ile Vinicius’a olaylı kıyas Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği
Arda Güler ile Vinicius'a olaylı kıyas! Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği
11:28
Verdikleri poz bomba Filenin Sultanları’na yabancı damat mı geliyor
Verdikleri poz bomba! Filenin Sultanları'na yabancı damat mı geliyor?
11:19
Kayıp Büşra bebek satıldı mı Anne başka, baba başka konuştu
Kayıp Büşra bebek satıldı mı? Anne başka, baba başka konuştu
11:15
Kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı İşte en çok merak edilen 15 soru
Kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı! İşte en çok merak edilen 15 soru
10:42
AK Parti’nin kalesi Konya’da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş
AK Parti'nin kalesi Konya'da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş
10:12
Kurtlar Vadisi’nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 11:55:29. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'de dün 952 bin 444 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 927 bin 849 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement