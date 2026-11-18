Türkiye'de dün günlük bazda 992 bin 862 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 983 bin 993 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 133 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 225 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 992 bin 862 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 983 bin 993 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,9 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 14,3 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 588 megavatsaat elektrik ihracatı, 1865 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.