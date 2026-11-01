Türkiye'de dün elektrik üretimi tüketimi aştı, hidroelektrik yüzde 25,9 ile lider - Son Dakika
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Türkiye'de dün elektrik üretimi tüketimi aştı, hidroelektrik yüzde 25,9 ile lider

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Türkiye'de dün günlük elektrik üretimi 901 bin 987 megavatsaat, tüketimi 888 bin 390 megavatsaat oldu. Üretimde yüzde 25,9 payla barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı; Türkiye dün 14 bin 449 megavatsaat elektrik ihraç etti, 827 megavatsaat ithal etti.

Türkiye'de dün günlük bazda 901 bin 987 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 888 bin 390 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 388 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 697 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 901 bin 987 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 888 bin 390 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,9 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,4 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,1 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 449 megavatsaat elektrik ihracatı, 827 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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