Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
Üye Girişi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

02.10.2022 10:51
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 850 bin 696 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 849 bin 432 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 850 bin 696 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 849 bin 432 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 616 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 63 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 850 bin 696 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 849 bin 432 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25 ile ithal kömür ve yüzde 14,7 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 734 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 470 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

YORUMLAR
500
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:53 Hatayspor, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti
16:43 Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İmamoğlu'na gönderme: Bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor
16:33 Süper Lig'in tecrübeli hakemi Galatasaray maçına forma giyip geldi! Taraftar sinirlerine hakim olamadı
16:20 Altın Portakal Film Festivali görkemli galayla başladı! 3 büyük ödül sahiplerine gitti
16:14 Beşiktaşlı futbolcular kendinden emin! Fenerbahçe derbisi için galibiyet pirimi de belli oldu
16:00 Nişantaşı'nın göbeğinde saç saça birbirine giren kadınlar kameraya yansıdı
15:52 Türkiye'de ilk derbisine çıkacak olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan futbolculara: Rakibin önemi yok
15:52 Anadolu Efes nefes kesen maçta Galatasaray'ı devirdi
15:34 Yunanistan Başbakanı bu kez İngilizlere ağladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan görkemli Osmanlı vizyonunun peşinde
15:18 Anne ile oğlunu öldürüp 3 kişiyi yaralamıştı! Saldırgan kuzen çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 17:03:20. #1.12#
SON DAKİKA: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement