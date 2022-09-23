Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

23.09.2022 10:36
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 870 bin 429 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 882 bin 54 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 870 bin 429 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 882 bin 54 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.15'teki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 99 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 271 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 870 bin 429 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 882 bin 54 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,8 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,4 ile ithal kömür ve yüzde 13 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 284 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 910 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

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