Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

29.09.2022 10:10
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 872 bin 825 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 419 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 872 bin 825 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 419 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 405 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 266 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 872 bin 825 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 419 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,5 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,2 ile ithal kömür ve yüzde 14,9 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 941 megavatsaat elektrik ihracatı, 20 bin 536 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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