Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
Üye Girişi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

01.10.2022 10:14
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 883 bin 159 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 894 bin 759 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 883 bin 159 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 894 bin 759 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 526 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 631 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 883 bin 159 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 894 bin 759 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,5 ile ithal kömür ve yüzde 14,7 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 283 megavatsaat elektrik ihracatı, 20 bin 883 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

YORUMLAR
500
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:16 Kocaeli'de "sinyal verme" tartışması kavgaya döndü! Yumrukların havada uçuştuğu olay kameralara yansıdı
13:11 Rusya'nın ilhak hamlesi sonrası ABD'den Ukrayna'ya 12,3 milyar dolarlık dev yardım
12:54 Sivas'ta Gazi köyü halkından siyasilere "Z yokuşu" tepkisi: Yol düzeltilmezse oy kullanmayacağız
12:34 Paris'te iç çamaşırıyla podyuma çıkan Bella Hadid'e sprey boya püskürtülerek elbise yapıldı
12:11 BOTAŞ'tan açıklama: İran, Türkiye'ye olan gaz akışını 8 günlüğüne kesecek
11:45 Boşanan Cemile'nin, "Tazminat için kredi çekmesin, ben tazminat istemiyorum" sözleri Esra Erol'u ağlattı
11:29 Mersin'de erkek arkadaşı tarafından öldüresiye dövülen genç kadın, 5 gün sonra ilk kez konuştu: Döve döve mezarlığa götürdü
11:08 Bakan Kurum: 20 yılda 3 milyon konutun dönüşümünü sağladık
11:03 İran iç savaşa doğru sürüklenirken şeriat yanlısı İranlı Molla Ayetullah Ahmed İrvani'nin kızının düğünde öpüştüğü görüntüler tepki çekti
10:44 ABD'li senatör Menendez'den skandal F-16 önerisi: Türkiye'ye satılacak F-16'lar Yunanistan'a karşı kullanılmasın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 13:35:24. #1.11#
SON DAKİKA: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement