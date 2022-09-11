Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
Üye Girişi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

11.09.2022 10:14
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 894 bin 755 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 906 bin 813 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 894 bin 755 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 906 bin 813 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 212 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 269 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 894 bin 755 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 906 bin 813 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,5 ile ithal kömür ve yüzde 14 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 991 megavatsaat elektrik ihracatı, 26 bin 49 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

YORUMLAR
500
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:55 Ukrayna hücuma geçti! Rusya geri çekiliyor
09:49 Kral Charles görevlilere el hareketiyle emir yağdırdı! Diş macununu bile kendisi sıkmıyor
09:14 Rusya'nın işgali altında olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde üretim durduruldu
08:37 Trabzon'da restorana giren lüks araç kül olurken, ağır yaralan arkadaşını kurtarıp olay yerinden kaçan sürücü yakalandı
08:32 Papua Yeni Gine'de gerçekleşen 7,6 büyüklüğünde deprem sonrası Tsunami uyarısı
08:05 "CHP ile ittifak değiliz" diyerek muhalefeti karıştıran İYİ Partili Poyraz: Seçim dışı süreçteki birlikteliğimize 'işbirliği' denir
08:04 İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün 06.00-14.00 arasında ulaşım ücretsiz olacak! İBB'den "trafikte yoğunluk oluşturmayın" çağrısı
05:40 İzmir'de taksinin çarptığı kağıt toplayan yaşlı adam yaşamını yitirdi
01:40 İstanbul'daki lüks balıkçıda başında bardak kırılan kişi, silahıyla terör estirdi
00:21 Osmanlı'yla ilgili sözleri gündem olan Tunç Soyer'den 'Atatürk' savunması: Ben Nutuk'tan ilham aldım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 10:14:38. #1.11#
SON DAKİKA: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement