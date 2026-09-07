Türkiye'de dün üretilen elektrik talebi aştı, ithal kömür ilk sırada

Türkiye'de dün günlük bazda 987 bin 333 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 966 bin 71 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 834 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 586 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 987 bin 333 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 966 bin 71 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,5 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 16,8 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 24 bin 309 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 83 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.