Ticaret Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Çağatay Yasin Karaboğa, 2025 yılında Türkiye'de e-ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde 52,2 artarak 4,5 trilyon lirayı aştığını belirtti.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) işbirliğiyle yürüttüğü E-Ticareti Güçlendirme Projesi kapsamında, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu'nda KOBİ'ler, kadın ve genç girişimcilerin e-ticarete entegrasyonunu sağlamak amacıyla program düzenlendi.

Burada konuşan Karaboğa, "2025 yılında ülkemizin e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 52,2 artarak 4,5 trilyon lirayı aşmıştır." ifadesini kullandı.

İşlem sayısının 6 milyara ulaştığını ifade eden Karaboğa, e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısının son 7 yılda 9 kat arttığını belirtti.

2025 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısının 635 bin olduğunu aktaran Karaboğa, şunları kaydetti:

Bu işletmelerin yüzde 75'i şahıs işletmesi, yüzde 21'i limited şirket ve yüzde 4'ü anonim şirket statüsündedir. Bu tablo, dijital ticaretin küçük işletmelerimiz ve girişimcilerimiz için de güçlü bir fırsat alanı haline geldiğini göstermektedir. En yoğun e-ticaret faaliyeti yapan esnaf işletmelerimizin yaş aralığı 30 -34 arasındadır. E-ticaret ekosisteminde faaliyet gösteren işletmelerin sektör dağılımında ise yemek sektörü ilk sırada yer almaktadır. Yemek sektörünü giyim, ayakkabı ve aksesuar takip ediyor."

Karaboğa, sektörün değişen ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini, adil, dengeli ve rekabetçi bir e-ticaret ekosisteminin oluşturulması için çalıştıklarını, mevzuat çalışmalarının yanı sıra sektörün paydaşları arasındaki iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi için de çalışmalar yürütüldüğünü anlattı.

E-Ticareti Güçlendirme Projesi kapsamında Aydın, Şanlıurfa, Ordu, Erzurum, Van ve Balıkesir'de verilen eğitimlerle 4 bin kişiye ulaşıldığını belirten Karaboğa, e-ticaretin sunduğu imkanları ülkenin dört bir yanına taşıyarak yerelde üretim yapan işletmelerin dijital pazarlara erişiminin güçlendirildiğini kaydetti.

Malatya'da 2025 yılı verilerine göre yerleşik satıcıların yaptığı e-ticaret satış tutarının yaklaşık 5,5 milyar lira olarak gerçekleştiğini ifade eden Karaboğa, yerleşik tüketicilerin e-ticaret alış hacminin ise 17 milyar lirayı aştığını aktardı.

Bu verilerin Malatya'nın e-ticarete uyum endeksinde yükselerek dijital ticarette önemli bir ivme yakaladığını gösterdiğini kaydeden Karaboğa, "Malatya'da 2 bin 224 aktif e-ticaret işletmesi bulunmaktadır. Mevcut tacir ve esnaf potansiyeli dikkate alındığında, Malatya'da daha fazla işletmemizin e-ticaret ekosistemine dahil edilmesi bakımından güçlü bir gelişim alanı olduğu görülmektedir. Malatya özelinde işletme başına düşen ortalama e-ticaret hacmine baktığımızda, 2024 yılındaki 1,19 milyon lira seviyesinden 2025 yılındaki 2,47 milyon liraya yükselmiş olması son derece dikkat çekicidir." ifadelerini kullandı.

Eğitim programının ardından değerlendirme sınavında dereceye girenlere para ödülü verildi.

Programa Malatya Vali Yardımcısı Furkan Alpay ile diğer ilgililer katıldı.