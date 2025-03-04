Türkiye'de ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu

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Şubat ayına ilişkin enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasının ardından gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz oranlarına çevrildi. Perşembe günü duyurulacak yeni faiz kararına ilişkin ekonomistlerin en güçlü beklentisi ise 4,25.

04.03.2025 09:38
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Türkiye'de diğer ülkelere kıyasla uzun süredir yüksek seyreden enflasyon ve faiz oranları, ekonomi çevrelerinin en önemli gündemlerinden biri. Merkez Bankası'nın ardı ardına indirime başlamasının ardından bu indirimin hangi oranlarda ve ne kadar sürede devam edeceği de ekonomik göstergeler açısından önemli. Bu nedenle gözler, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu' perşembe günü açıklayacağı yılın ikinci faiz kararına çevrildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 6 Mart Perşembe günü toplanacak. Saat 14.00'te yeni faiz kararı açıklanacak. Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 47,50'den 45'e düşürülmüştü.

FAİZE YÖNELİK EN GÜÇLÜ BEKLENTİ 4,25

Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Türkiye\'de ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu
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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • barış özcan:
    42,50 olacak hatta 40 olsa daha iyi olur, enflasyon ile mücadele için düşük faiz gerekli. Ayrıca yazının bazı yerlerinde 4,25 yazıyor, bunları düzeltin lütfen. 1 0 Yanıtla
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