Türkiye\'de ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu

Ekonomi

Türkiye'de diğer ülkelere kıyasla uzun süredir yüksek seyreden enflasyon ve faiz oranları, ekonomi çevrelerinin en önemli gündemlerinden biri. Merkez Bankası'nın ardı ardına indirime başlamasının ardından bu indirimin hangi oranlarda ve ne kadar sürede devam edeceği de ekonomik göstergeler açısından önemli. Bu nedenle gözler, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu' perşembe günü açıklayacağı yılın ikinci faiz kararına çevrildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 6 Mart Perşembe günü toplanacak. Saat 14.00'te yeni faiz kararı açıklanacak. Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 47,50'den 45'e düşürülmüştü.

FAİZE YÖNELİK EN GÜÇLÜ BEKLENTİ 4,25

Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.