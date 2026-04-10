Türkiye'de Elektrik İhracatı Rekor Kırdı

10.04.2026 11:18
Türkiye'nin elektrik ve elektronik ihracatı, ilk çeyrekte yüzde 5,9 artışla 4,2 milyar dolara ulaştı.

Türkiye elektrik ve elektronik sektörü, ocak-martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artışla 4,2 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek ihracatına ulaştı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin enerjide verimlilik üzerine getirdiği düzenlemeler ile enerji verimliliğinin hükümetlerce daha fazla teşvik edilmesi Türkiye'nin elektrik ve elektronik alanında yaptığı dış satıma olumlu yansıdı.

Sektörün teknik mevzuata uyum kabiliyeti ile köklü tedarikçi ilişkileri de Türkiye'yi küresel ölçekte güvenilir bir üretim ve tedarik merkezi konumuna taşırken ihracat kompozisyonunun çeşitlenmesi ve farklı pazarlara yönelim ihracattaki artışta önemli rol oynamayı sürdürüyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden elde ettiği verilere göre yılın ilk çeyreğinde 4 milyar 229 milyon dolarlık ihracata imza atan elektrik ve elektronik sektörü, ocak-mart dönemleri itibarıyla tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek ihracatını gerçekleştirerek rekor kırdı.

Sektörün ihracat verilerine bakıldığında, 2025'in söz konusu döneminde elektrik ve elektronik ihracatı 3 milyar 993 milyon dolar, 2024'te 3 milyar 964,7 milyon dolar, 2023'te 3 milyar 987,6 dolar olarak gerçekleşti.

Elektrik ve elektronik sektörünün ise yılın ilk çeyreğinde toplam ihracattaki payı yüzde 7,6 olarak öne çıktı.

Türkiye'nin ihracatı bu yılın ocak-mart döneminde 63 milyar 278 milyon 916 bin dolar olurken söz konusu dönemde en fazla ihracatı 9 milyar 895 milyon 567 bin dolar ile otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

Bu sektörü 7 milyar 623 milyon 294 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri izledi. Elektrik ve elektronik sektörü böylece Türkiye'nin en fazla dış satım yapan 3. sektörü olarak kayıtlara geçti.

Sektörde en fazla ihracat Birleşik Krallık'a yapıldı

Yılın ilk çeyreğinde elektrik ve elektronikte en fazla ihracat 424,2 milyon dolarla Birleşik Krallık'a yapılırken bu ülkeyi 319,5 milyon dolarla Almanya, 296,5 milyon dolarla ABD, 206,2 milyon dolarla Polonya ve 177 milyon dolarla İtalya takip etti.

Değer bazında ihracat artışında ise ABD zirvede yer aldı. Bu dönemde elektrik ve elektronik sektörünün ülkeye dış satımı 83,2 milyon dolar arttı. İhracat artışında bu ülkeyi, 69,9 milyon dolarla Polonya, 62,8 milyon dolarla Ukrayna, 44,9 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) izledi.

Sektör, bu dönemde Ukrayna'ya 141,9 milyon dolarlık, BAE'ye 102,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

En fazla ihracat İstanbul'dan

İl bazında bakıldığında, bahsedilen dönemde elektrik ve elektronik sektöründe en fazla ihracat yaklaşık 2,2 milyar dolarla İstanbul'dan gerçekleştirildi.

Aynı dönemde Ankara'dan 473,3 milyon dolar, Kocaeli'den 273,2 milyon dolar, Denizli'den 272,1 milyon dolar, Manisa'dan 239 milyon dolarlık elektrik ve elektronik ihracatı yapıldı.

TİM verilerine göre geçen yıl ve 2026'nın ocak-mart dönemi elektrik ve elektronik sektörünün en fazla ihracat (bin dolar) gerçekleştirdiği ülkeler şöyle:

1 OCAK - 31 MART
ÜLKE20252026DEĞ.
BİRLEŞİK KRALLIK385.362,75424.239,39%10,1
ALMANYA317.642,53319.549,29%0,6
ABD213.310,03296.480,16%39,0
POLONYA136.342,94206.204,00%51,2
İTALYA168.506,04176.963,32%5,0
FRANSA185.807,69168.094,43-%9,5
İSPANYA155.572,70150.115,73-%3,5
UKRAYNA79.053,89141.870,09%79,5
HOLLANDA100.273,21110.777,88%10,5
BAE57.826,89102.692,73%77,6

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 11:58:18.
