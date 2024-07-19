Türkiye'de Elektrik Tüketimi Rekor Kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Elektrik Tüketimi Rekor Kırdı

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 188 bin 622 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 187 bin 871 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te gerçekleşirken, en düşük tüketim ise saat 07.00'de kaydedildi. Bu tüketimle günlük bazda rekor kırıldı. Artan klima kullanımı ve tarımsal sulama elektrik tüketimindeki artışın nedenleri arasında yer aldı. Üretimde doğal gaz santralleri ilk sırada yer alırken, ithal kömür santralleri ve barajlı hidrolelektrik santralleri de önemli paya sahip oldu. Türkiye dün 6 bin 611 megavatsaat elektrik ihracatı ve 5 bin 163 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

19.07.2024 10:49
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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 188 bin 622 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 187 bin 871 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 57 bin 124 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 985 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 188 bin 622 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 187 bin 871 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Söz konusu tüketimle günlük bazda rekor kırıldı.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesine paralel olarak artan klima kullanımı ve tarımsal sulama, elektrik tüketiminde zirvenin görülmesinde etkili oldu. Elektrik tüketiminde daha önceki en yüksek seviye, 17 Temmuz'da 1 milyon 167 bin 542 megavatsaat olarak kayıtlara geçmişti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,4 ile barajlı hidrolelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 611 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 163 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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