Türkiye'de Elektrik Üretim-Tüketim Verileri

11.03.2026 11:12
Dün Türkiye'de 1.008.495 MWh elektrik üretildi, 1.002.259 MWh tüketildi. İhracat 11.338 MWh.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 507 megavatsaatle 10.00'da, en düşük tüketim ise 35 bin 561 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 23,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,2 ile güneş santralleri ve yüzde 15,7 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye dün 11 bin 338 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 110 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye'de Elektrik Üretim-Tüketim Verileri
