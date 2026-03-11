Türkiye'de Elektrik Üretim-Tüketim Verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 8 bin 495 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 2 bin 259 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 507 megavatsaatle 10.00'da, en düşük tüketim ise 35 bin 561 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 8 bin 495 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 2 bin 259 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 23,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,2 ile güneş santralleri ve yüzde 15,7 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye dün 11 bin 338 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 110 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.