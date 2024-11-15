Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 947 bin 248 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 932 bin 192 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 637 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 354 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 947 bin 248 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 932 bin 192 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 25,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Ayrıca Türkiye dün 16 bin 444??????? megavatsaat elektrik ihracatı, 1464 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.