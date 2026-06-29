Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de dün günlük bazda 928 bin 864 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 921 bin 94 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 559 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 125 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 928 bin 864 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 921 bin 94 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 18,9 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye dün 11 bin 496 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 763 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.