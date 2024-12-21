Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 33 bin 717 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 20 bin 231 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 112 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 358 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 33 bin 717 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 20 bin 231 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,1 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,7 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 999 megavatsaat elektrik ihracatı, 1445 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.