Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 991 bin 816 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 986 bin 424 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 253 megavatsaatle 10.00'da, en düşük tüketim ise 32 bin 543 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 26,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20 payla rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 11,4 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 120 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 481 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.