Türkiye'de Elektrik Üretimi Tüketimi Aştı - Son Dakika
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Türkiye'de Elektrik Üretimi Tüketimi Aştı

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Dün Türkiye'de elektrik üretimi 1,2 milyon MWh, tüketimi ise 1,2 milyon MWh olarak kaydedildi.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 228 bin 916 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 206 bin 547 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 56 bin 954 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 39 bin 837 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 228 bin 916 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 206 bin 547 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,8 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 24 bin 503 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 188 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Elektrik Üretimi Tüketimi Aştı - Son Dakika

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