Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 862 bin 245 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 844 bin 746 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 115 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 511 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 862 bin 245 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 844 bin 746 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,2 ile doğal gaz santralleri??????? ve yüzde 13,5 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 17 bin 622 megavatsaat elektrik ihracatı, 148 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.