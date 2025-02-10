Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 898 bin 444 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 880 bin 646 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 254 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 454 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 898 bin 444 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 880 bin 646 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,2 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,6 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 18,4 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 17 bin 820 megavatsaat elektrik ihracatı, 22 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.