Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 908 bin 330 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 905 bin 678 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 97 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 550 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 908 bin 330 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 905 bin 678 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18,7 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,5 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 15,9 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 348 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.