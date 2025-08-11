Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 53 bin 735 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 36 bin 221 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 973 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 35 bin 662 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 53 bin 735 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 36 bin 221 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,5 ile rüzgar santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 18,9 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 22 bin 851 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 338 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.