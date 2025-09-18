Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

18.09.2025 10:27
Dün Türkiye'de 1 milyon 15 bin 581 MWh elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 18 bin 679 MWh oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 610 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 587 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 610 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 587 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 15 bin 581 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 18 bin 679 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,1 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 450 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 560 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

SON DAKİKA: Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
