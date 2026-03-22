Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 720 bin 775 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 709 bin 703 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 692 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 315 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 26,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 24 payla rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 12,7 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 403 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 255 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.