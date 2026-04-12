Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

12.04.2026 10:16
Dün Türkiye'de 940 bin 654 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 934 bin 761 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 151 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 388 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,9 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 12,6 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 11,4 ile akarsu santralleri izledi.

Türkiye dün 8 bin 720 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 6 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

