Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 965 bin 863 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 958 bin 719 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 918 megavatsaatle 10.00'da, en düşük tüketim ise 33 bin 836 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,1 ile güneş santralleri ve yüzde 10,6 ile ihtal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 218 megavatsaat elektrik ihracatı, 334 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.