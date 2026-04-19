Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 910 bin 533 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 900 bin 560 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 589 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 26 megavatsaatle 04.00'te yapıldı.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,9 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,7 ile rüzgar santralleri ve yüzde 10,4 ile akarsu santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 385 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 129 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.